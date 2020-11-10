تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات أوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.653 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 485 حالة وفاة .