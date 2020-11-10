تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
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تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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العرب اليوم - تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

فيروس كورونا
سيول - العرب اليوم

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات أوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.653 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 485 حالة وفاة .

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تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية تسجيل 5 وفيات و 100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



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