دواء جديد يمنع عدوى كورونا في 24 ساعة
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دواء جديد يمنع عدوى كورونا في 24 ساعة

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العرب اليوم - دواء جديد يمنع عدوى كورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

يعمل العلماء بجميع أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بينما تمضي الأمور قدمًا أيضا في نطاق البحث عن علاج فعال للمرض في هذا الصدد، وجد باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية في جامعة جورجيا الأمريكية مضادات فيروسات معروفة سابقا، والتي يمكنها "منع انتقال الفيروس تمامًا في غضون 24 ساعة" وقال ريتشارد بليمبر، الأستاذ في جامعة جورجيا إن هذا هو العرض الأول للدواء المتاح عن طريق الفم لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد "بسرعة" على حد وصفه وأكد بليمبر "أن هذه المضادات يمكن أن تغير قواعد اللعبة".

وتشير الدراسة إلى أن هذا الدواء يملك القدرة على تثبيط تقدم الأعراض لتصل مستويات حرجة، كما يمكنه أن يقلل من فترة المرحلة المعدية لتخفيف الخسائر الاجتماعية والاقتصادية بسبب عزل المريض لفترات طويلة وخلال تجربة العلاج على الحيوانات المصابة عن طريق الفم بالدواء، لاحظ الخبراء أن الدواء (المدعم بمضادات الفيروسات) يقلل من كمية جزيئات فيروس كورونا والمضاد الذي استخدمه فريق البحث يحمل الاسم MK-4482 /) EIDD / 2801) "وهو مرشح قوي للتحكم في تطور الفيروس" وفقا لما يراه بليمبر ولاختبار فاعلية الدواء، استخدم الباحثون حيوان النمس، على اعتبار أن القوارض نموذج وثيق لانتقال الفيروس التاجي.

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دواء جديد يمنع عدوى كورونا في 24 ساعة دواء جديد يمنع عدوى كورونا في 24 ساعة



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