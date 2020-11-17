ألمانيا تسجّل 14419 إصابة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 815746 حالة وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه خلال نفس الفترة سٌجّلت 267 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 12814 حالة.