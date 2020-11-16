ألمانيا تسجل 10824 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 10824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و62 حالة وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي المصابين بلغ 801327 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 12547 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من 515 ألف مصاب.