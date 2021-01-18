بدأت وزارة الصحة الروسية حملة التطعيم الجماعي للسكان ضد عدوى فيروس كورونا، وبالتحديد من مدينة كوليما وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، في تصريحات أدلت بها لقناة "روسيا 24"، إن التطعيم الجماعي للروس ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ بتاريخ 18 يناير القادم.

وتوقعت جوليكوفا أن يتم تضمين عملية التطعيم الشامل ضمن برنامج الدواء الذي طوره مركز "تشوماكوف" الروسي وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل نحتاج إلى الانتقال إلى التطعيم الشامل لجميع السكان ضد فيروس كورونا وأنه يجب إعداد البنية التحتية المناسبة لذلك.