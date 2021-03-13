الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ10 آلاف

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تحت عتبة الـ10 آلاف لليوم الخامس على التوالي وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 9908 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9794 إصابة في اليوم السابق) وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1600 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (943 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 475 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 486 وفاة أمس) فيما تماثل 12868 مريضا للشفاء وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و380525 إصابة مؤكدة منها 91695 حالة وفاة و302933 حالة نشطة وثلاثة ملايين و985897 حالة شفاء وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 114.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 382 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT