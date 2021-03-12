تسجيل 9794 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9794 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و486 وفاة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.370.617 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.220 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.973.029 حالة.