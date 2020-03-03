6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في روسيا
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6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في روسيا

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العرب اليوم - 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في روسيا

فيروس "كورونا"
موسكو - العرب اليوم

ذكرت هيئة حكومية روسية، أنه تم التأكد من وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب، وقالت هيئة الرقابة الحكومية Rospotrebnadzor إن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة Diamond Pricess، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الاثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

وذكرت النشرة اليومية التي تصدرها الهيئة حول فيروس Covid-19 في روسيا، أنه يتم إخضاع جميع عابري حدود الدولة الروسية عند نقاط التفتيش لرقابة مزدوجة باستخدام معدات التصوير الحراري الثابتة والمحمولة، وخاصة الأشخاص الذين يصلون من المناطق الموبوءة، ويجري تنفيذ مجموعة من التدابير المضادة للوباء.

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6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في روسيا 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن في روسيا



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