إصابات كورونا في العالم تتجاوز 896 مليون حالة
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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

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العرب اليوم - إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم حاجز الـ89 مليون، وعدد حالات الوفيات حاجز الـ1.9 مليون، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وبموجب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الجائحة حتى يوم الأحد، 89.630.087، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن COVID-19، إلى 1.926.544 حالة وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون شخص وتحتل الولايات المتحدة والهند والبرازيل الصدارة في قائمة البلدان الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

فقد بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 22.132.396، واجمالي الوفيات 372428، كما تم علاج وتعافي أكثر من 13 مليون شخص وتأتي الهند في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10.450.284، والوفيات إلى 150999 ، وتم تعافي أكثر من 10 ملايين شخص وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المصابين، وتم تسجيل 8.075.998، وبلغ إجمالي الوفيات 202631، وتم شفاء أكثر من 7 ملايين حالة.

المصدر: انترفاكس

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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 896 مليون حالة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 896 مليون حالة



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