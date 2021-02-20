أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا اليوم السبت عن بدء اختبارات اللقاح الهجين المدمج بينه ولقاح شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية

وسبق أن أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن اختبارات اللقاح الهجين من المتوقع أن تنطلق في أذربيجان والإمارات ثم في السعودية.