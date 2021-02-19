أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الخميس بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.وقال مادورو في كلمة أمام حشد من أنصاره: "هذا الخميس، 18 شباط يوم تاريخي، لأن اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين في البلاد بسبوتنيك V، اللقاح الأكثر أمنا في العالم".وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" يوم 13 شباط في إطار عقد أبرم بين الطرفين في كانون الأول 2020.وفنزويلا من الدول التي شاركت في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" حيث شملت التجارب 2000 شخص، وقال مادورو سابقا إنها أظهرت أن مدى فعالية المصل بلغت حوالي 100%.