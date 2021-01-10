تراجع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا وتسجيل أقل حصيلة يومية منذ نوفمبر الماضي

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر نوفمبر الماضي، بلغت 22851 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 456 شخصا.