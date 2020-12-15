الهند تسجل 22065 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 22065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و354 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9906165 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 143709 حالة.