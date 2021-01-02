ألمانيا تسجل 12690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا اليوم السبت 12690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 336 حالة وفاة وأوضح معهد " روبرت كوخ " المختص برصد حالات كورونا بألمانيا أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1755351 إصابة بالفيروس التاجي والوفيات إلى 33960 حالة .