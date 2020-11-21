ألمانيا تسجل 22964 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 إصابة جديدة وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.