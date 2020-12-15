أنقرة تؤكد عزمها شراء اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لنظيره الصيني وانغ يي إن، عزم أنقرة شراء اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أوغلو أشاد في محادثة هاتفية مع نظيره الصيني، باللقاح الصيني، ووصفه بـ"الفعال" والآمن" وأشار البيان إلى أن أنقرة ترغب في شراء اللقاح بشكل عاجل وتسعى لتعزيز التعاون مع الصين في هذه المجال.

المصدر: نوفوستي