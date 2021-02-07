روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي
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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي

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العرب اليوم - روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي.

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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي



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