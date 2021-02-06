روسيا تسجل 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السلطات الصحية في روسيا 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية روسيا تسجل 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضيةلليوم الرابع.. الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا عند مستوى الـ16 ألفا وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم السبت، أن 22831 شخصا تماثلوا للشفاء من مرض كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و436326 شخصا.

وارتفعت حصيلة الأصابات بالفيروس في روسيا منذ تفشي الجائحة إلى 3 ملايين و951233 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 76299 حالة وفاة وسجلت السلطات الصحية انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسابيع الماضية، واستقر لليوم الخامس على التوالي عند مستوى 16 ألفا وأجرت السلطات الصحية في روسيا نحو 104 ملايين اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بالفيروس وأطلقت روسيا حملة تطعيم شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، منذ ديسمبر الماضي في جميع أقاليم البلاد.