الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ30 ألفا والوفيات عند أدنى مستوى منذ نصف عام
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الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ30 ألفا والوفيات عند أدنى مستوى منذ نصف عام

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العرب اليوم - الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ30 ألفا والوفيات عند أدنى مستوى منذ نصف عام

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا من عتبة الـ30 ألف حالة مجددا، مع رصد أقل من 700 وفاة جراء العدوى خلال 24 ساعة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 29230 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 27179 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 13 ديسمبر ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3958 حالة، أي أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة) ومقاطعة موسكو (3147 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 686 حالة وفاة جديدة (مقابل 723 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الخامس من يوليو العام الماضي وتماثل 22731 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و803534 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 321320 حالة وفاة وتسعة ملايين و858615 حالة شفاء وتلقى أكثر من 80.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 76.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ63.7 بالمائة.

 

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الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ30 ألفا والوفيات عند أدنى مستوى منذ نصف عام الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ30 ألفا والوفيات عند أدنى مستوى منذ نصف عام



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