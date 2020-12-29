أعلن "البيت الأزرق" اليوم الثلاثاء أن شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية ستزود كوريا الجنوبية بجرعات لقاح ضد كورونا تكفي لـ20 مليون شخص بدءا من الربع الثاني من العام المقبل وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، أمس الاثنين، في مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، والرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري الذي مقره في "البيت الأزرق".

وهذه الكمية هي ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة الأمريكية خلال المفاوضات. كما تم تسريع الإطار الزمني لتسليم الشحنة مقارنة بالموعد السابق وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث وأخبر الرئيس الكوري بانسيل بأنه يرغب في توقيع الاتفاق رسميا خلال العام الجاري، وأجاب بانسيل بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي سريع خلال العام، كما تعهد بأن شركته ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تقديم اللقاحات في وقت مبكر وفي المجمل، إذا تم إبرام الصفقة مع مودرنا، ستؤمن كوريا الجنوبية جرعات لقاح لـ56 مليون شخص، وفقا للمتحدث باسم البيت الأزرق، كانغ مين-سوك.

المصدر: يونهاب