كوريا الجنوبية تسجل 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58,725. وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 40 وفاة جديدة من الفيروس كأعلى رقم قياسي في تاريخ كورونا في كوريا ليبلغ إجمالي الوفيات 859 وفاة.