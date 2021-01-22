نقلت صحيفة Dawn ، عن وزارة الصحة الباكستانية، بأن الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد 19، طلبت الإذن من السلطات الباكستانية لاستخدامه هناك في حالات طارئة وذكرت الصحيفة، أن شركة صينية طلبت كذلك من السلطات الصحية الباكستانية، السماح لها بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها وصرح مسؤول طبي محلي، للصحيفة بأن "الشركة الصينية Anhui Zheifi Longcom Biopharm Pharmaceuticals Company Limited تقدمت بطلب للحصول على سماح لتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها في باكستان.

وتم تصميم هذا اللقاح، بشكل مشترك من قبل هذه الشركة ومعهد الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية العلوم الصينية" وفي وقت سابق، قال مدير القسم الثاني لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن روسيا على اتصال دائم مع باكستان بشأن التوريد المحتمل للقاح "سبوتنيك V"، وتأمل موسكو أن تشتري إسلام أباد دفعة من اللقاح الروسي قبل ذلك، أعلنت شركة AstraZeneca المسجلة في بريطانيا، وكذلك Sinopharm و CanSino Biologics من الصين، عن الاهتمام بتزويد باكستان باللقاحات.

المصدر: نوفوستي