أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند سائح فرنسي، وصل إلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تعلن وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت 7 مارس، وظهرت عليه أعراض تنفسية يوم الأحد 8 مارس، تقدم على إثرها إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي، بسرعة، بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأوضحت أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق".

وتابعت وزارة الصحة أن "مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية"، مشيرة إلى أنها "ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي".

وكانت دولة المغرب قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في إيطاليا.