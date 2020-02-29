أعلن مركز إجراءات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال اليوم الماضي، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 2931 حالة، وأشار المركز إلى أن معظم حالات الإصابة (476) تم اكتشافها في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد، بؤرة انتشار العدوى، في حين تم تسجيل 12 حالة جديدة في العاصمة سيئول التي يبلع العدد الإجمالي للمصابين فيها 74 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 16، في حين تم رفع الحجر الصحي عن 27 شخصا حتى الآن بعد التأكد من شفائهم التام. وتجاوز عدد الذين خضعوا لفحوصات الفيروس 80 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة يوميا، وباتت مؤشراتها تفوق منذ أيام حتى أرقام مدينة ووهان الصينية، مركز ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر الماضي، وقررت عدة دول إغلاق حدودها أمام الوافدين من كوريا الجنوبية، كما ألغت الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى البلاد.