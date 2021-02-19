تسجيل 13433 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13433 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و470 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.139.031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 82.396 حالة وفاة .