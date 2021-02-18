روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورنا السبت المقبل

أعلن موقع "stopcoronavirus"K اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل لقاح "كوفيفاك"، وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا، يوم السبت المقبل وقالت نائب رئيس وزراء الروسي ، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، إن تسجيل لقاح "كوفيفاك" الذي أنتجه مركز تشوماكوف ضد مرض "كوفيد-19" من المتوقع أن يكون في منتصف فبراير، وسيبدأ ترويجه في نهاية مارس المقبل.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v"وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا وسيكون لقاح "كوفيفاك" ثالث لقاح روسي ضد الفيروس.