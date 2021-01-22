روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال يوم وبطرسبورغ تتجاوز موسكو بالحالات الجديدة

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الرابع على التوالي أقل من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 21513 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 21887 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.8% من المرضى الجدد.