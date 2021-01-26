المكسيك تسجّل 8521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية, 8521 إصابة و659 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وبينت وزارة الصحة المكسيكية, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليون و771740, فيما بلغ عدد الوفيات 150273.