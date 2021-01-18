بلجيكا تسجل 1630 إصابة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1630 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و39 وفاة وذكرت وزارةُ الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 678839 إصابة، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 20435 وفاة.