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الهند تسجل 32981 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - الهند تسجل 32981 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
نيودلهى - العرب اليوم

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 32981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و391 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9677203 حالات ، فيما بلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس 140573 شخصا .

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الهند تسجل 32981 إصابة جديدة بكورونا الهند تسجل 32981 إصابة جديدة بكورونا



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