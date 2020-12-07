الهند تسجل 32981 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 32981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و391 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9677203 حالات ، فيما بلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس 140573 شخصا .