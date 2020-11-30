روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت روسيا 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل تراجعا مقارنة بالحصيلة السابقة، حيث تم تسجيل 450 وفاة و26.6 ألف إصابة.