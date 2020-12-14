بلجيكا تسجل 2171 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و49 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 608137 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17951 وفاة.