روسيا تسجل تراجعا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا مقارنة بالأيام الماضية

سجلت روسيا تراجعا اليوم الاثنين، في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 487 وفاة و27787 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.