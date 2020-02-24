أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن تسجيل إصابة إسرائيلي ثان بفيروس "كورونا"، وأوضحت أنه كان على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية، عند رسوها في اليابان.وذكرت الوزارة في بيان مشترك مع المركز الطبي "شيبا"، أن الفحوص التي أجريت في مختبرات الوزارة بيّنت إصابة مسافر آخر كان على متن سفينة "دايموند برنسيس" في اليابان.



وأضاف البيان أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع في تل هشومير، مشددا على أن "انتقال العدوى إلى المصاب لم يحدث في إسرائيل".ولفت الوزارة إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين ممن كانوا على متن "دايموند برنسيس" التي وضعت قيد الحجر الصحي في اليابان، كحاملين للفيروس. وأوضحت أن اثنين منهم عادا للبلاد، فيما يبقى أربعة آخرين في اليابان.



وأصدرت وزارة الصحة تعليمات لبلدية تل أبيب بضرورة منع أي مشاركة دولية في ماراثون "سامسونغ" الذي ينظم في المدينة يوم الجمعة المقبل، وذلك على خلفية انتشار "كورونا"، ما يعني أن المشاركة في الماراثون ستقتصر على عداءين إسرائيليين فقط، علما بأن الماراثون كان سيشهد مشاركة 42 ألف عداء، بينهم 2700 من دول أجنبية.ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أنه في أعقاب زيارة الوفد الكوري الجنوبي للبلاد، فرضت وزارة الصحة الحجر على نحو 300 شخص كانوا على اتصال أو كانوا في أماكن تواجد أعضاء الوفد الكوري الجنوبي خلال فترة مكوثهم في البلاد، فيما أوضحت الهيئة أن 1000 مواطن إسرائيلي يخضعون للحجر الصحي حاليا.