الهند تسجل 19556 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الهندية خلال الـ 24 ساعة الماضية 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و301 وفاة وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10075116 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 146111 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 9636487 حالة.