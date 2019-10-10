يعد الخل الأبيض من العناصر التي لا غنى عنها في المطبخ، بسبب استعمالاته الكثيرة والمفيدة، كما أنه واحدا من المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، التي قد لا تخطر على بال كثيرين.

فالخل الأبيض يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك، ويعتبر من أقدم المنتجات المعروفة منذ آلاف السنين، وهو أفضل أنواع الخل على الإطلاق وأكثرها نقاوة.

وأثبتت الدراسات الحديثة الكثير من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه، مثل الخل الأبيض وخل التفاح وخل التمر وخل العنب الأحمر وخل العنب الأبيض وخل جوز الهند وخل الأرز وغيرها.

وللخل الأبيض فوائد عدة ومهمة، فهو يعد مطهرا رائعا، إذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم.