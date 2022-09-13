الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القرود في كاليفورنيا
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الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القرود في كاليفورنيا

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القرود في كاليفورنيا

جدري القرود
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس "جدري القرود" في الولايات المتحدة.

 

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الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القرود في كاليفورنيا الولايات المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القرود في كاليفورنيا



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