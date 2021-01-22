البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 59119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1316 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و 697368 إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214147 حالة وفاة .