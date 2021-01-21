تسجيل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل
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تسجيل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

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العرب اليوم - تسجيل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

أزمة فيروس كورونا - صورة أرشيفية
برازيليا _ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، عن تسجيلها 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59119، مقابل 64385 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 8697368 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أنها رصدت 1316 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 1340 في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 214147 شخصا.

وكان أكد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن ثلاث سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية لأنها تسببت في زيادة معدلات العدوى.

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تسجيل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل تسجيل 59119 إصابة و1316 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل



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