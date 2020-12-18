بدء التسجيل للتطعيم ضد كورونا في العيادات الإسرائيلية

قال صندوق التأمين الصحي الإسرائيلي، إن المؤسسات الطبية الكبيرة في البلاد، فتحت تسجيل التطعيم ضد كوفيد-19، الذي سيبدأ يوم الأحد المقبل وذكر الصندوق، أنه سيتم نشر مراكز تطعيم مختصة في المدن الكبيرة، وسيتم إرسال حافلات صغيرة مجهزة خصيصا إلى المستوطنات الصغيرة في البداية، سيتم تطعيم الأطباء والعاملين في مراكز الشيخوخة، ثم الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيكون أول المواطنين الذين سيتم تطعيمهم ضد كوفيد -19 السبت المقبل، "ليكون مثالا يحتذى به ويقنع الجميع بضرورة التطعيم" بعد ذلك، سيتم تطعيم المواطنين من مجموعة الخطر: المعلمون في المدارس ورياض الأطفال، والمختصون الاجتماعيون، وموظفو السجون والسجناء. ويستثنى من خطة التطعيم الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية الشديدة، والذين تعافوا من مرض كوفيد-19.

قبل فترة وقعت إسرائيل عقدا لتوريد جرعات من لقاح شركة فايزر يكفي لـ4 ملايين مواطن. وقبل أيام وصلت الدفعة الأولى من اللقاح بدأت إسرائيل أيضا في 1 نوفمبر، التجارب السريرية للقاح الخاص بها ضد فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، طلب مركز "هداسا" الطبي في القدس 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي. وينتظر المستشفى موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية، وفي حالة عدم الحصول على هذا الإذن، يخطط لاستخدام هذا اللقاح في فروعه في الخارج.

المصدر: نوفوستي