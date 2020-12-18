ألمانيا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و 813 وفاة وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 4ر1 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة .