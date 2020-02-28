الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا
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الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا

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العرب اليوم - الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا

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الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا الحكومة الروسية تمنع المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا بعد تفشي فيروس كورونا



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