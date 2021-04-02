الهند تسجل أكبر عدد إصابات جديدة بكورونا على أساس يومي منذ أكتوبر الماضي

أعلنت السلطات الصحية في الهند عن تسجيل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 81466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020".

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الهند 12.30 مليون، مما يجعلها ثالث أكثر المتضررين على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل كما أبلغت الوزارة عن وجود 469 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 163396 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز