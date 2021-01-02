الصحة الإيرانية تنفي وصول أي شحنة لقاحات كورونا

نفت وزارة الصحة الإيرانية الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، في حين وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 1231429، وبلغ عدد وفياته 55337، وفق موقع "worldometers" ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمتحدث باسمها محمد حسن قوسيان مقدم، الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.

وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز "بوينغ 281-747 اف" تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، نافيا هذا الخبر، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، مشيرا إلى أن "جمعية الهلال الأحمر، وفقا لرأي وزارة الصحة الإيرانية، أجرت مفاوضات لشراء مليون جرعة مع الشركات المنتجة للقاح حيث سيتم الإعلان عن النتائج لاحقا".

المصدر: فارس