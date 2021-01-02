كوريا الجنوبية تسجل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 25 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 62,593 إصابة , فيما زاد مجموع حالات الوفيات إلى 942 حالة وفاة .