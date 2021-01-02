البرازيل تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 24605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 462 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى نحو 7.7 مليون إصابة , فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 195411 حالة وفاة .