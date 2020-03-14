مجلس النواب الأميركي يوافق بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس كورونا
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مجلس النواب الأميركي يوافق بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس "كورونا"

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العرب اليوم - مجلس النواب الأميركي يوافق بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس "كورونا"

فيروس "كورونا"
واشنطن - العرب اليوم

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس "كورونا"

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مجلس النواب الأميركي يوافق بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس كورونا مجلس النواب الأميركي يوافق بأغلبية كبيرة على الخطة المالية لمكافحة فيروس كورونا



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