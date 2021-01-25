لبنان تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين لديها إلى 279 ألفاً و 597 حالة حتى الآن.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2340 حالة منذ بدء الجائحة.