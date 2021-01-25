 الاتحاد الأوروبي يقر دواء جديد لعلاج كورونا للمرة الأولى
آخر تحديث GMT07:26:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

" الاتحاد الأوروبي" يقر دواء جديد لعلاج كورونا للمرة الأولى

العرب اليوم -

العرب اليوم - " الاتحاد الأوروبي" يقر دواء جديد لعلاج كورونا للمرة الأولى

الاتحاد الأوروبي
برلين - العرب اليوم

أقرت ألمانيا دواء جديدا للعلاج من فيروس كورونا المستجد يعتمد على الأجسام المضادة، يشبه ذلك الذي استخدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بـ"كوفيد 19" في أكتوبر الماضي وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ"، إن الحكومة الألمانية اشترت 200 ألف جرعة من الدواء الجديد مقابل 400 مليون يورو (487 مليون دولار أميركي). وستكون ألمانيا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم هذا الدواء في علاج "كوفيد 19"، وسط نقص في اللقاحات وتسجيل أعداد مرتفعة في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية وأكد الوزير الألماني أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم استخدام دواء الأجسام المضادة في ألمانيا كأول دولة في الاتحاد الأوروبي. وسيقتصر استخدام بداية على العيادات الجامعية".

وأوضح سبان أن إعطاء الأجسام المضادة للمريض بفيروس كورونا في المراحل المبكرة يمكن أن يساعده على تجنب تدهور حالته، ويمنع المضاعفات الخطيرة للمرض وعولج ترامب، الذي دخل المستشفى لفترة وجيزة بسبب فيروس كورونا في أكتوبر الماضي، بمزيج من الأجسام المضادة المعروفة باسم "REGN-COV2"، وهي من إنتاج شركة "ريجينيرون" الأميركية وتعرضت الحكومة الألمانية مؤخرا لانتقادات كبيرة بسبب برنامجها "البطيء" في شراء وتوزيع اللقاحات على السكان، رغم الوعود بالتحرك سريعا في هذا الاتجاه وحذر سبان من توجيه اللوم للحكومة بسبب البطء في توزع اللقاحات، وقال: "يجب أن نكون حريصين على ألا يصبح عام 2021 عام اللوم".

وأضاف: "الحديث عن الأخطاء والإخفاقات أمر مهم، لكن بدون أن يصبح الأمر قاسيا وأن يكون مجرد إلقاء اللوم على الآخرين" وأقر الوزير الألماني بأن بلاده كانت مترددة للغاية في العمل على مكافحة الوباء، لكنه أضاف أن السياسيين والسكان يتشاركون المسؤولية عن ارتفاع معدلات الإصابة وعدد الوفيات في الموجة الثانية من المرض وقال: "كان لدينا جميعا شعور مخادع بأن الفيروس تحت السيطرة. كنا نشك في القوة التي يمكن أن يعود بها الفيروس، لكن الغالبية العظمى لم ترغب في الاعتراف بذلك" واستبعد سبان رفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم، حتى تكون اللقاحات متاحة لجميع السكان.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاتحاد الأوروبي يقر دواء جديد لعلاج كورونا للمرة الأولى الاتحاد الأوروبي يقر دواء جديد لعلاج كورونا للمرة الأولى



أخبار ذات صلة

GMT 07:19 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

منظومة للذكاء الصناعي تقدم ملايين الأطعمة الصحية
العرب اليوم - منظومة للذكاء الصناعي تقدم ملايين الأطعمة الصحية

GMT 07:01 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 06:57 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 06:45 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 06:43 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 99 مليون
العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 99 مليون

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحدث إطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر

بيروت ـ العرب اليوم

أحدث إطلالات هيفاء وهبي الشبابية فاجأتنا بها على انستغرام حين أطلت بستايل متجدد وأناقة ملفتة تناسب ساعات النهار. لذلك لا بد أن تطلعي على احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر الساحر.شاهدي كيف برزت احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر.احدث اطلالات هيفاء وهبي فاجأتنا بها بصور متنوعة وملفتة من خلال تألقها بموضة المعطف الأصفر اللماع الذي يبرز بأسلوب الترانشكوت الشبابي والملفت للنظر. فهذا المعطف الذي اختارته هيفاء وهبي تميّز بلونه المشرق من توقيع دار Vetements مع القبعة الملفتة التي تأتي مترابطة مع المعطف والقصة الطويلة التي تتخطى حدود الركبة. كما برزت احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية من خلال تنسيق هذا المعطف الأصفر مع البنطلون الداكن والقصة المزمومة من الأسفل للحصول على إطلالة ملفتة. كما لم تتخلى ه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:17 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية
العرب اليوم - أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية

GMT 02:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط
العرب اليوم - سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط

GMT 03:12 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على الألوان المناسبة لديكورات غرفة النوم
العرب اليوم - تعرف على الألوان المناسبة لديكورات غرفة النوم

GMT 04:52 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

بايدن يستبق 26 كانون الثاني ويلغي قرار ترامب بشأن "كورونا"
العرب اليوم - بايدن يستبق 26 كانون الثاني ويلغي قرار ترامب بشأن "كورونا"

GMT 02:59 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

يوتيوبر كوري يروي مغامراته بـ "الجلابية" في صعيد مصر
العرب اليوم - يوتيوبر كوري يروي مغامراته بـ "الجلابية" في صعيد مصر

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 03:10 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز ديكورات غرف المعيشة العصرية والمميزة
العرب اليوم - تعرف على أبرز ديكورات غرف المعيشة العصرية والمميزة

GMT 01:41 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي
العرب اليوم - مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي

GMT 03:13 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:15 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن

GMT 13:32 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"
العرب اليوم - تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء
العرب اليوم - الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

GMT 02:48 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد
العرب اليوم - بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد

GMT 16:17 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال
العرب اليوم - شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال

GMT 03:01 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

"جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة
العرب اليوم - "جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة

GMT 16:19 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم
العرب اليوم - مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 16:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن
العرب اليوم - "فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 16:52 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي
العرب اليوم - رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 03:30 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا
العرب اليوم - منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا

GMT 20:31 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

"مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - "مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

روما الإيطالي يشهد هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"
العرب اليوم - روما الإيطالي يشهد هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 02:25 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

هيونداي تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020
العرب اليوم - هيونداي تفوز بأربع من جوائز جود ديزاين لعام 2020

GMT 02:13 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تقنية جنسية جديدة تجتاح بريطانيا تهدف إلى الوصول إلى النشوة
العرب اليوم - تقنية جنسية جديدة تجتاح بريطانيا تهدف إلى الوصول إلى النشوة

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 02:09 2016 الجمعة ,06 أيار / مايو

الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف
العرب اليوم - الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف

GMT 04:02 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
العرب اليوم - ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه

GMT 23:43 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

عامل في مغسلة يحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري"
العرب اليوم - عامل في مغسلة يحطم سيارة حارس جنوى الـ"فيراري"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab