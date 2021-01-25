أعلنت الكويت اليوم تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 161285 حالة ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.